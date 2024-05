Laut Sky und Bild Ex-HSV-Profi Kompany soll Trainerkandidat bei Bayern sein

Die Fans des FC Bayern bekommen weiterhin in beinahe regelmäßigen Abständen Namen von angeblich möglichen neuen Trainer beim Fußball-Rekordmeister präsentiert. Am Montagabend berichteten die „Bild“-Zeitung sowie der Sender Sky, dass Sportvorstand Max Eberl verstärkt in die englische Premier League schaue, diskutiert worden sein soll über den früheren belgischen Bundesliga-Profi Vincent Kompany. Der 38-Jährige war mit dem FC Burnley abgestiegen.