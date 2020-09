Trotz 8:0 gegen Schalke : Auch Bayern wird irgendwann die Luft ausgehen

Meinung Düsseldorf Serienmeister FC Bayern startet mit einer Machtdemonstration in die neue Bundesligasaison und deklassiert den FC Schalke am 1. Spieltag gleich mal mit 8:0. Doch Fußballfans dürfen aufatmen: der Kampf um die Meisterschaft wird trotzdem spannend.

Zunächst einmal war der Gegner eben „nur“ Schalke. „Nur“, weil der Revierklub seit Monaten in einer sportlichen Krise sondergleichen steckt. Der letzte Sieg in der Bundesliga gelang am 17. Januar, also vor mehr als acht Monaten. Seitdem hat Schalke kein Ligaspiel mehr gewonnen, in 17 Partien nur sieben Tore geschossen, aber 45 kassiert. Dazu kommen Abgänge im Sommer von Leistungstägern wie Weston McKennie, Daniel Caligiuri oder Alexander Nübel, ohne dass es bisher nennenswerte Neuzugänge gegeben hätte. Was sicherlich auch an der Gehaltsobergrenze liegt, die sich Schalke nach der vergangenen Saison selbst auferlegt hat.

Aber die Hoffnung der Bundesliga-Fans auf eine spannende Saison darf natürlich nicht nur auf der Schwäche von Königsblau liegen. Also noch ein Griff in die Statistik-Schublade: In den vergangenen drei Spielzeiten war der Tabellenführer der Bundesliga nach hohen Siegen am 1. Spieltag stets der gleiche – und zwar nicht Bayern München, sondern Borussia Dortmund. Und was hat es ihnen gebracht? Nichts. Der BVB wurde trotz der erfolgreichen Starts nicht Meister, selbst zwischenzeitlich neun Punkte Vorsprung in der Saison 2018/2019 reichten am Ende nicht, sondern waren nur die im Fußball viel beschworene „Momentaufnahme“. Genauso wie es die Tabelle nach diesem 1. Spieltag mit Bayern an der Spitze sein wird.