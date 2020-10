Bayern dominiert Preisvergabe : Lewandowski zum Fußballer des Jahres in Europa gewählt

Genf Und noch ein Titel für Robert Lewandowski: Der Triple-Gewinner vom FC Bayern wird als bester Fußballer des Kontinents geehrt. Hansi Flick überragt bei den Trainern. Und auch in weiteren Kategorien räumen Akteure des FC Bayern die Preise ab.

Robert Lewandowski strahlte im schicken schwarzen Smoking in die Kameras und schaute immer wieder ungläubig auf die silberne Trophäe in seinen Händen. „Ich bin sehr dankbar, sehr stolz und sehr glücklich“, sagte der Stürmerstar des FC Bayern München am Donnerstag nach seiner Kür zum besten Fußballer des Kontinents. „Wenn man so hart arbeitet und dann diesen Preis bekommt, ist das etwas ganz Besonderes.“ Der in der vergangenen Saison so überragende 32-Jährige setzte sich bei der Wahl gegen seinen Teamkollegen Manuel Neuer und den Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City durch.