Zum zweiten Mal : Bayern-Stürmer Choupo-Moting positiv auf Coronavirus getestet

München Im Auswärtsspiel beim SC Freiburg muss Tabellenführer auf Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Nach einem positiven test im November 2021 wurde das Coronavirus nun erneut bei ihm nachgewiesen.

Bayern-Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, befindet sich der 33-Jährige in häuslicher Isolation. Es gehe ihm gut, hieß es in der Vereinsmitteilung des Bundesligisten.