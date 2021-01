Turnier in Katar : Bayern zum Auftakt der Klub-WM gegen Al-Duhail oder Al-Ahly

Köln Rekordmeister Bayern München wird seine Jagd nach dem historischen sechsten Titel innerhalb eines Jahres bei der Klub-WM mit einem Duell gegen den katarischen Meister Al-Duhail oder Al-Ahly aus Ägypten beginnen.

Dies ergab die Auslosung am Dienstag in der Zentrale des Fußball-Weltverbandes FIFA in Zürich. Die Bayern steigen am 8. Februar (19.00 Uhr) in das Turnier in Katar ein, sie sind bereits fürs Halbfinale gesetzt.