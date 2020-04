Medienbericht : Bayern vor fester Perisic-Verpflichtung

München Bayern München steht offenbar kurz vor einer festen Verpflichtung von Leihspieler Ivan Perisic. Der Kroate war kurz vor der laufenden Bundesliga-Saison zum Rekordmeister gewechselt.

Perisic, der noch bis 2022 an Inter gebunden ist, hat mit fünf Toren und acht Vorlagen in 22 Pflichtspielen für die Bayern überzeugt. Nach einem Knöchelbruch Anfang Februar steht der 31-Jährige inzwischen wieder auf dem Platz. Der defensivere Tolisso kommt in 24 Einsätzen auf drei Tore und fünf Assists, gilt nach drei Jahren in München aber als Wechselkandidat.