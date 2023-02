Nach Rot in Gladbach Ein Spiel Sperre für Bayern-Verteidiger Upamecano

Upamecano war am vergangenen Samstag in der 8. Minute von Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) nach einer Notbremse an Alassane Plea des Feldes verwiesen worden. Trainer Julian Nagelsmann hatte sich über den Platzverweis massiv beschwert und war im Kabinentrakt gegenüber dem Schiedsrichterteam ausfällig geworden („weichgespültes Pack“). Auch dem Coach droht daher eine Sperre.