Bayern-Präsident erklärt Beweggründe : Streit mit Rummenigge war kein Auslöser für Hoeneß-Rückzug

München Uli Hoeneß hat seinen Rückzug vom FC Bayern München bekannt gegeben. Auf einrr Pressekonferenz äußerte er sich auch zu den Gerüchten, ein Streit mit Karl-Heinz Rummenigge könnte Grund für den Rückzug sein.

Uli Hoeneß hat bestritten, dass der angekündigte Rückzug aus seinen Ämtern beim FC Bayern München mit kolportierten „Zwistigkeiten“ mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu tun gehabt hätte. „Nein, das hat nicht dazu beigetragen“, sagte der Präsident des FC Bayern München am Freitag. In der einen oder anderen Sachfrage habe man unterschiedliche Auffassungen gehabt und es sei auch mal etwas lauter geworden, aber es sei immer eine Diskussion in der Sache gewesen. „Sie glauben doch wohl nicht, dass ich wegen einem Streit solch ein Amt aufgebe“, sagte der 67-Jährige.

Was danach passiert? „Ich habe überhaupt keinen Plan“, sagte der 67-Jährige am Freitag. Er werde das „erste Mal ohne größere Verantwortung“ sein. „Das ist eine spannende Aufgabe.“ Seine Ehefrau Susi habe bis zuletzt nicht glauben können, dass Hoeneß seine Spitzenämter abgeben werde. „Aber eines können Sie mir glauben, wer mich kennt, weiß, dass ich kein Zigarre rauchender und Golf spielender Rentner werde.“ Hoeneß werde aber „schon was einfallen“. „Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, von mir wird noch was zu hören sein“, sagte Hoeneß.