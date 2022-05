Bayern-Trainer plant neue Saison : Nagelsmann hätte nichts gegen „ein, zwei Pressingmaschinen“

München Die schale Meisterfeier ist schnell abgehakt: Der FC Bayern plant die neue Saison, Trainer Julian Nagelsmann hat klare Vorstellungen. Doch auch die Münchner haben „Grenzen“.

Die Schale, berichtete Meister-Novize Julian Nagelsmann schmunzelnd, war „schwerer als erwartet, ich habe ein bisschen Muskelkater in der Brust“. Größere Schmerzen als die Nachwehen der eher schalen Titelparty bereiteten dem Trainer von Bayern München die Gedanken an die neue Saison.

„Natürlich haben wir noch ein paar Baustellen zu schließen im Kader“, sagte er nachdenklich, „das ist Arbeit, aber die machen wir“. Und zwar schon am Montag: Während Nagelsmann seine müden Meister auf den Trainingsplatz bat, traf sich in München der mächtige Aufsichtsrat. Die wichtigsten Themen: Die millionenschweren Vertragsverlängerungen von Robert Lewandowski , Manuel Neuer und Serge Gnabry sowie das Absegnen von Nagelsmanns Transferwünschen.

„Ich habe nichts dagegen, wenn wir ein, zwei Pressingmaschinen kaufen“, sagte er nach dem unbefriedigenden 2:2 (2:1) gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart, die Arbeit gegen den Ball bereite ihm „Sorgen, das müssen wir in den Griff kriegen“. Augenzwinkernd bat er darum, ihm spannende Spieler-Namen per E-Mail zu nennen.

Und bei Lewandowski? Als der Pole am Sonntagabend mit seiner Frau Anna sowie den kleinen Töchtern Klara und Laura gedankenverloren durch das rot-weiße Konfetti schlenderte, lag ein Hauch von Abschied in der Luft. Salihamidzic gab sich dazu wortkarg, verwies auf weitere Gespräche.

Die stehen auch in Sachen Spielausrichtung an. „Ich wünsche mir, dass wir so spielen wie in der Hinrunde, mitreißend und stabil“, sagte Nagelsmann. Die „Weltuntergangsszenarien“ in der Öffentlichkeit mache man zwar nicht mit, betonte Thomas Müller, aber: „Wir müssen alle Hebel dransetzen, um uns auf ein noch besseres Niveau zu bringen.“