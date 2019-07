Rekordeinkauf Lucas Hernández hat sich mit ein paar ersten Sätzen in deutscher Sprache beim FC Bayern vorgestellt. „Servus. Ich bin Lucas. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich freue mich auf eine gute Saison mit dem FC Bayern. Also: Pack ma's!“, sagte der 23 Jahre alte französische Fußball-Weltmeister am Montag bei seiner Präsentation in der Münchner Allianz Arena.