Bayern München spielt Unentschieden gegen Ajax: Trainer Niko Kovac droht Ungemach

Ergebniskrise beim FC Bayern : Kovac muss die richtigen Fragen stellen

Niko Kovac beim Spiel gegen Amsterdam. Foto: AP/Kerstin Joensson

München/Düsseldorf Der FC Bayern hat von seinen letzten drei Spielen keines gewonnen. Am Dienstag kam der deutsche Rekordmeister in der Champions League nicht über ein 1:1 gegen Ajax Amsterdam hinaus. Für die eigenen Ansprüche ist das zu wenig.

Weiterleiten Drucken Sebastian Fuhrmann Von Sebastian Fuhrmann Sportredakteur Autorendetails aufklappen Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt. zum Autorenprofil

Im beindicken Phrasenlexikon des deutschen Fußballs steht es vermerkt: Die Bundesliga und das internationale Geschäft sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Manchmal aber verknoten sich die Schnürsenkel unangenehm über Kreuz. Dann ist die Gefahr groß zu stolpern. Der FC Bayern hat zuletzt in der Bundesliga zweimal nicht gewonnen, auch in der Champions League reichte es gegen Ajax Amsterdam, das zwar einen großen Namen, aber bei allem Wohlwollen keine große Mannschaft hat, nun nicht zu einem Sieg. Da ist sie, die Ergebniskrise, die den Trainer des FC Bayern, Niko Kovac, am Dienstagabend ratlos zurückließ. „Nicht nur ich bin überrascht, sondern viele. Das konnte man in dieser Form nicht erwarten“, sagte er nach dem Spiel über die Formkrise seiner Mannschaft. „Ich muss das erst einmal verarbeiten.“

Der 46-Jährige muss jetzt schnell Antworten finden, damit es für ihn bei den Bayern nicht noch ungemütlicher wird, als es ohnehin schon ist. Die Tabellenführung in der Bundesliga mussten die Bayern schon am vergangenen Spieltag abgeben. Hertha BSC war zwar in allen Statistiken wie Ballbesitz oder Passquote den Bayern hoffnungslos unterlegen, schenkte den Münchnern aber mit zwei Treffern den Maßkrug randvoll ein. Zuvor hatte der kleine FC Augsburg den Bayern zwei Punkte abgeknüpft.

Die Ursachensuche begann Kovac entgegen der eigenen Ankündigung schon nach dem Spiel. Es ist wie in der Wissenschaft: Am Anfang steht die Beschreibung des Ist-Zustands. Das frühe Tor zum 1:0 durch Mats Hummels habe der Mannschaft keine Sicherheit gegeben. Die Mannschaft habe abgebaut und durch ihr Verhalten Ajax aufgebaut. Warum kam das so? Die Frage nach einem Mentalitätsproblem ist nicht verwegen. Der 46-jährige Bayern-Trainer muss das hinterfragen. Genau wie seine eigenen Äußerungen.

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte er vollmundig verkündet: „Wir werden die nächsten zehn Spiele nicht verlieren, das kann ich unterschreiben.“ So eine Ansage hören die Fans gerne, aber sie kann einem Trainer beim FC Bayern schnell um die Ohren fliegen, wenn es dann nicht so kommt. „Wir werden es schon hinkriegen“, hatte Kovac noch gesagt. Man müsse nicht alles in Frage stellen.

Führungsspieler Arjen Robben gab nach dem Spiel gegen Ajax zu Protokoll, so eine Leistung sei nicht der Anspruch des FC Bayern. So klingt Ernüchterung. Vor dem Spiel hatte Robben noch ähnliche Töne wie sein Trainer geflötet. „Du willst so weit wie möglich kommen und versuchen, ins Finale zu kommen und den Titel nach München zu holen“, sagte Robben. Anspruch und Wirklichkeit liegen bei den Münchner derzeit ein wenig auseinander. Die Bayern täten gut daran, vorerst kleinere Brötchen zu backen.

Torwart Manuel Neuer kennt die Mechanismen des Geschäfts und versuchte nach der Partie erst einmal, Ruhe reinzubringen. „Wir haben nach zwei Spielen vier Punkte, das ist okay“, kommentierte der Kapitän. Die Meinung hat er bei den Münchnern wohl exklusiv.