Bayerns Kampfansage an die Konkurrenz „Wir streben mit aller Macht wieder ins Wembleystadion“

Präsident Herbert Hainer sprach am Tag nach dem wilden 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga von „Ausrufezeichen“. „Das zeigt deutlich, dass wir Großes vorhaben“, sagte er. Tuchel genoss, dass er dank Doppelpacker Harry Kane und Co. als Tabellenführer in die Halle kommen durfte. „Das Gefühl, am nächsten Morgen aufzuwachen nach einem Sieg, ist nicht zu toppen“, sagte Tuchel.