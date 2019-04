Vorbild aus der NBA : Das steckt hinter Serge Gnabrys Kochlöffel-Jubel

München Bayern Münchens Serge Gnabry hat einen speziellen Jubel zu seinem Markenzeichen gemacht. Dabei ist er nur aus den USA abgekupfert.

Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt.

Bayern Münchens Serge Gnabry feiert seine Tore regelmäßig so: Mit einer Hand tut er, als hielte er eine Schüssel, mit der anderen Hand und einem imaginären Löffel rührt er darin herum. Das Salz brachte am Samstag nach dem Tor zum 4:0 in der 43. Minute im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Dortmund Teamkollege David Alaba mit. Er gab mit einer fiktiven Mühle eine gute Prise hinzu. Danach gab Gnabry dem Österreicher einen dicken Löffel zum Probieren. Fans fragen sich: Was soll das?