Nach 51 Jahren : Lewandowski stellt Gerd-Müller-Rekord ein

München Robert Lewandowski wandelt in der Bundesliga weiter auf den Spuren von „Bomber“ Gerd Müller. Mit seinem 22. Pflichtspieltreffer gegen Borussia Dortmund stellte er einen Rekord des Weltmeisters von 1974 ein.

Bayern Münchens Top-Torjäger Robert Lewandowski hat mit seinem 15. Saisontreffer in der Fußball-Bundesliga einen Uralt-Rekord von "Bomber" Gerd Müller eingestellt. 15 Treffer nach elf Spieltagen hatte bisher nur Müller geschafft - vor 51 Jahren.

Der Weltmeister von 1974 erreichte diese Marke in der Saison 1968/69, in der die Bayern das Double gewannen. Für Lewandowski war es der 22. Pflichtspieltreffer in dieser Saison - bei nur 18 Einsätzen.