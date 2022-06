„Will mehr Emotionen in meinem Leben“ : Lewandowski provoziert weiter seinen Abgang

München Die Fronten zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern München scheinen sich immer mehr zu verhärten. Der Torjäger hat nun nochmal nachgelegt und seinen Wechselwunsch bekräftig. Eine weitere Saison in München hält er für ausgeschlossen.

Der abwanderungswillige Bayern-Star Robert Lewandowski hat beim Poker um seinen Wechsel nachgelegt. Beim polnischen Anbieter „OnetSport“ bekräftigte der Weltfußballer seinen Wechselwunsch und sagte: „Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Respekt und Loyalität sind wichtiger als Arbeit. Ich will mehr Emotionen in meinem Leben.“ Polens Nationalmannschaftskapitän und sein Berater Pini Zahavi hatten zuletzt erklärt, das Thema Bayern München sei für Lewandowski beendet. Der Angreifer soll einen Wechsel zum FC Barcelona anstreben.

Der Vertrag des polnischen Nationalspielers läuft noch bis 2023. Doch eine weitere Saison hält er für nahezu ausgeschlossen. „Ich möchte nur Bayern verlassen. Der beste Weg ist, gemeinsam eine Lösung zu finden", so Lewandowski. Dass die Bayern bis zum Schluss auf den Vertrag pochen werden, glaubt der Stürmer-Star allerdings nicht. „Wozu sollten sie das tun? Welcher Spieler will dann noch zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm das passieren kann?“, klagte er.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte noch am Montag erklärt, dass er davon ausgehe, dass Lewandowski bleibe. „Ich glaube, es wird sehr intensiv an der neuen Mannschaft gebastelt, und wenn das alles kommt, was sie mir die Woche vorgestellt haben, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr eine attraktive Mannschaft haben - mit Robert Lewandowski“, sagte der 70-Jährige dem TV-Sender Sport1.

Der frühere Vereinspräsident plädierte dafür, bei dem Stürmerstar auf eine Erfüllung seines laufenden Vertrages zu drängen, wenn es für den Bundesliga-Rekordtorschützen keinen Ersatz gibt. „Und dann muss man sehen, ob er nächstes Jahr ablösefrei geht oder vielleicht sogar noch mal verlängert, das weiß ja kein Mensch“, meinte Hoeneß.

Auch Präsident Herbert Hainer bekräftigte die klare Haltung des FC Bayern gegen einen Wechsel. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine wirtschaftlichen Nöte haben. Wir wollen die besten Spieler haben und Robert ist einer der besten“, sagte der 67-Jährige der „Bild am Sonntag“. „Deswegen gehe ich fest davon aus, dass er auch in der nächsten Saison bei uns spielt.“

Der Nachfolger von Uli Hoeneß erklärte, er könne Vorstandschef Oliver Kahn in seinem „Basta“-Machtwort zu einem Verbleib Lewandowskis nur unterstützen. „Und Vertrag ist Vertrag! Wo kommen wir denn da hin, wenn ein Spieler einen Vertrag vorzeitig beenden kann, während wir als Verein ihn bis zum letzten Tag der Laufzeit voll bezahlen müssten? Das ist eine Ungleichheit, die kann so nicht sein.“

