Torjäger benennt Bayern-Problem : „Eine Achse, die nur aus Neuer und Lewandowski besteht, ist zu wenig“

München Torjäger Robert Lewandowski hat vor dem Liga-Gipfel gegen Borussia Dortmund ein aktuelles Problem beim FC Bayern München benannt und junge Spieler zu mehr Eigeninitiative aufgerufen.

„Eine Achse, die nur aus Neuer und Lewandowski besteht, ist zu wenig“, sagte der 31 Jahre alte polnische Fußball-Nationalspieler vor der Partie am Samstagabend in der „Süddeutschen Zeitung“. „In jedem Mannschaftsteil, in jeder Linie sollte es einen Anführer geben: Torwart, Abwehrspieler, einer aus dem Mittelfeld, einer aus der Offensive, das wäre perfekt. Es kann nicht ein Spieler alle führen, das ist zu viel, das ist unmöglich“, erläuterte der Angreifer.