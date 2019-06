„Vier Spieler brauchen wir noch“ : Niko Kovac macht den Bayern-Bossen Druck

München Bayern München bastelt noch am Kader für die kommende Spielzeit. Der Trainer des Rekordmeisters fordert vier Neue.

Niko Kovac sieht beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München in Sachen Transfers Handlungsbedarf. "Vier Spieler brauchen wir noch", sagte der Trainer dem kicker. Akut sei die Lage aber nicht, betonte Präsident Uli Hoeneß: "Bis Ende Juli musst du fertig sein."

Kovac will mit 19 Feldspielern in seine zweite Saison bei den Bayern gehen. Aktuell stehen ihm 17 Profis zur Verfügung, darunter aber Jerome Boateng, der den Klub verlassen soll, und Renato Sanches, der gehen will. Auch die Talente Alphonso Davies (18) und Jann-Fiete Arp (19) gehören dazu.