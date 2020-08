Süle feiert Pflichtspiel-Comeback : „Froh, dass die Leidenszeit vorbei ist“

München 294 Tage dauerte die Leidenszeit von Niklas Süle - beim 4:1 von Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea kehrte der Nationalspieler auf die große Fußball-Bühne zurück. Lob gab es hinterher von Trainer Hansi Flick.

In der 64. Minute war Süle für den angeschlagenen Jerome Boateng eingewechselt worden. "Na klar kam ich deswegen zu meinem Comeback", so der Innenverteidiger, "aber ich hoffe, dass bei ihm alles okay ist, denn wir brauchen ihn in dem Turnier. Trotzdem bin ich über mich sehr glücklich." Trainer Hansi Flick gab noch am Abend Entwarnung: „Bei ihm ist es nicht so schlimm“.