Was lernen wir aus #TSGFCB?



Sexismus & Homophobie sind in deutschen Stadien voll okay, bei Rassismus muss man inzwischen mehr aufpassen (außer Du bist ein alter, weißer Mann) - aber wehe, Du beleidigst einen alten, weißen Mann. Dann gilt die #LexHopp & alles ändert sich.