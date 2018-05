Bayern München: Müller will mit Neuer die Schale entgegennehmen

München Nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart erhält der FC Bayern München am Samstag die Meisterschale. Welcher Spieler sie in Empfang nehmen wird, ist noch nicht klar.

Eigentlich ist Manuel Neuer der Kapitän des FC Bayern München. In den vergangenen acht Monaten seit seiner Fußverletzung hat ihn aber Thomas Müller vertreten. Wer von beiden darf nun die Meisterschale entgegennehmen, wenn der Deutsche Meister am Samstag nach dem letzten Bundesligaspiel der Saison geehrt wird? "Ich habe schon gehört, dass die Doppelspitze Neuer/Müller da zur Tat schreiten wird. Und dann schauen wir, was passiert", sagte Müller der Bild. Laut Statuten könnte Neuer auch in Zivil bei der Übergabe dabei sein.