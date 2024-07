Der Rekordmeister auf Einkaufstour Mit diesen Transfers will der FC Bayern in der Bundesliga zurückschlagen

So soll das auch in dieser Saison gehen, nachdem die vergangene nach Bayern-Maßstäben grandios in die Hose gegangen ist. Platz drei in der Bundesliga ist eine regelrechte Schmach für den Rekordmeister. Gerade vor dem Hintergrund, dass Bayer Leverkusen seinerseits eine fast perfekte Saison spielte. Auch diesmal spielt der Geldspeicher, in dem das legendäre Festgeld lagert, eine große Rolle. Allerdings anders als in vielen Jahren zuvor, schließlich ist er längst nicht mehr so gut gefüllt.