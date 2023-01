Rekordmeister ins Trainingslager aufgebrochen Bayerns fällt Mazraoui mit Herzbeutel-Entzündung aus

Als sich die Bayern zum Gruppenfoto auf der Gangway des Qatar-Airways-Airbus aufstellten, zeigte sich Überraschungstransfer Daley Blind in bester Laune. Auch Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. traten die Reise ins Trainingslager nach Katar, den Ort ihrer WM-Demütigung, mit neuem Elan an. Dabei gab es vor dem Abflug mit Sonderflug QR7431 am Freitagmorgen weitere schlechte Nachrichten für den ohnehin gebeutelten Rekordmeister.