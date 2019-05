Top-Leistung im Pokalfinale : Darum muss Hummels zurück in die Nationalelf

Meinung Düsseldorf Mats Hummels beweist in den wichtigen Spielen, dass er weiterhin der beste deutsche Innenverteidiger ist. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet dennoch auf den Bayern-Akteur. Eine unverständliche Entscheidung.

Denn Hummels ist ein Spieler, der in den Spielen, in denen es drauf ankommt, Leistung bringt. Dass er in einer Partie gegen Hannover 96 mal einen Zweikampf verliert - geschenkt. Dass er gegen Ahmed Kutucu mal ein Laufduell verliert - nicht spielentscheind. Die Spieler mit dem Prädikat Weltklasse identifiziert man in den in wichtigen Spielen. Und da war Hummels - auch in dieser Spielzeit - immer überragend. In Anfield, gegen eine der besten Offensiven der Welt, gewann er gefühlt jeden Zweikampf. Und auch nun, im Pokalfinale gegen Leipzig, spielte er groß auf.