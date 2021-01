Nübel verletzt : Bayerns Goretzka und Martinez positiv auf Corona getestet

München Titelverteidiger Bayern München muss in der Bundesliga auf drei Profis verzichten. Leon Goretzka und Javi Martinez haben sch mit dem Coronavirus infiziert und fallen aus. Alexander Nübel hat sich eine Bänderverletzung zugezogen.

Der FC Bayern München beklagt gleich mehrere Ausfälle vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. Die Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martínez sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und werden vorerst ausfallen, wie Trainer Hansi Flick am Freitag berichtete. Mit dem Gesundheitsamt sei das weitere Vorgehen abgesprochen, sagte der 55-Jährige. Goretzka und Martínez dürften damit auch für die Club-Weltmeisterschaft in Katar ausfallen, bei der die Bayern als Champions-League-Sieger ihre erste Partie im Halbfinale am 8. Februar bestreiten.