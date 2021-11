JHV beim FC Bayern : Katar-Ärger und „schmerzhafte Umsatzeinbußen“

Bayern-Präsident Herbert Hainer. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

München Der FC Bayern erlebt in der nächsten Corona-Hochphase eine ungewöhnliche Jahreshauptversammlung. Katar ist ein Streitthema. Die Pandemie trifft den Bundesliga-Krösus sportlich und wirtschaftlich. Und auch die Impf-Debatte beschäftigt den Rekordmeister weiter.

Umsatz-Rückgang, Corona-Ärger, Katar-Wirbel: Bayern München kommt nicht zur Ruhe. Auch bei der Jahreshauptversammlung setzten sich die Turbulenzen beim deutschen Fußball-Rekordmeister fort - daran änderten auch die Erinnerungen an die historischen sieben Titel der beiden letzten Jahre zu Beginn der Veranstaltung im Audi Dome nichts.

Die Gegenwart sieht für einen „der größten Leuchttürme im Weltfußball“, wie Präsident Herbert Hainer den Klub in seiner Eröffnungsrede überschwänglich lobte, nicht ganz so positiv aus. Vor allem das Thema Katar erhitzte zunächst die Gemüter. Es gab für Hainer von einem Teil der knapp 1000 Mitglieder Pfiffe und Buhrufe, als er in dem seit Monaten geführten Diskurs von den Anhängern „Sachlichkeit“ und „keine Polemik“ einforderte.

Einige Fans um Initiator Michael Ott wollen den Rekordmeister dazu bringen, das umstrittene und angeblich mit 20 Millionen Euro dotierte Sponsoring mit dem Emirat Katar, WM-Gastgeber 2022, schnellstmöglich zu beenden. Die 13. Zivilkammer des Landgerichts München I wies wenige Stunden vor der Versammlung einen entsprechenden Antrag jedoch ab.

„Diese Kooperation schadet dem Image des FC Bayern nachhaltig“, hieß es in einem vor der JHV verteilten Statement der „Südkurve München“. Man wolle vielmehr einen FC Bayern, „der nicht von Leuten benutzt wird, die sich nicht um Menschenrechte scheren, aber mit uns ihr Image aufpolieren wollen“.

Beifall gab es für Hainer immerhin, als er versprach, „dass sich der FC Bayern niemals zu einem kickenden Konzern verwandeln wird. Wir lassen uns von diesem Wahnsinn nicht treiben.“

Foto: dpa/Tobias Hase Infos Alle Präsidenten des FC Bayern München seit 1900

Allerdings setzt auch dem Finanz-Krösus die Corona-Pandemie enorm zu. Der Gesamtumsatz des FC Bayern ist seit dem Rekordjahr 2019 von 750,4 Millionen Euro um mehr als 100 Millionen Euro auf 643,9 Millionen geschrumpft. Auch der Gewinn des Konzerns ist in den vergangenen beiden Jahren von 52,5 Millionen Euro auf 1,9 Millionen nach Steuern zurückgegangen.

Im Vergleich etwa zum Dauerrivalen Borussia Dortmund, der ein Minus von 72,8 Millionen verbuchte, stehen die Münchner aber noch gut da. „Wirtschaftlich müssen wir zwar insgesamt massive Einnahmeeinbußen auspendeln, haben aber in diesen beiden von Corona gebeutelten Jahren trotzdem jeweils ein positives Ergebnis erzielt. Wir haben europaweit vorbildliche Grundlagen, um Krisen zu meistern“, betonte Hainer. Oliver Kahn bewertete das Finanzergebnis angesichts der außergewöhnlichen Umstände als „gut“. Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen sieht Deutschlands Topklub auch in Pandemiezeiten „auf einem soliden Fundament“, sprach jedoch auch von einer „sehr großen Belastung“ durch die Pandemie. „Die gesamte Saison ohne Zuschauer zu spielen, bedeutet neben dem emotionalen Loch auch sehr schmerzhafte Umsatzeinbußen.“

Hainer unterstrich vor den Augen von Nagelsmann, der mit Leroy Sane und Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der ersten Reihe im Audi Dome saß, in „schweren Zeiten“ noch einmal die Haltung des Klubs. „Wir als FC Bayern sehen in der Impfung den einzigen Weg für ein Leben, wie wir es vorher gekannt haben“, sagte er.

Man rede in diesem Zusammenhang auch „ständig mit unseren Spielern. Wir wirken auf sie ein“, so Hainer: „Trotzdem ist es nicht in Ordnung, unsere Spieler, speziell Joshua Kimmich, an den Pranger zu stellen. Wir stehen zu unseren Spielern.“

(dpa/old)