„Werde nicht wegrennen“ : Boateng hält Verbleib in München für möglich

Boateng hält Verbleib in München für möglich

München Für den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng ist trotz der klaren Wechsel-Empfehlung von Präsident Uli Hoeneß eine weitere Saison beim FC Bayern eine Option.

Boateng selbst bezeichnete seine Saison als „negatives Jahr“. Trainer Niko Kovac habe ihn in der Rückrunde „unfairerweise“ oft nur auf die Bank gesetzt. „Da konnte ich mich auf den Kopf stellen und gut spielen, ich war trotzdem raus in gewissen Spielen“, sagte der 76-malige Nationalspieler. Kommende Saison werde er „voll angreifen“, kündigte Boateng an: „Ich brenne immer noch, ich bin heiß.“