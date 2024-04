Bayerns Top-Stürmer Der Fluch des Harry Kane

Im Sommer 2024 also würden die Sportreporter vor allem von der Insel endlich Ruhe geben müssen mit ihrem Fluch-Gefasel, so viel war beinahe garantiert. Was dann geschah, ist bekannt: In der Liga war für die Bayern gegen Bayer Leverkusen unter Trainer-Titan Xabi Alonso kein Kraut gewachsen, im DFB-Pokal war bereits in der zweiten Runde gegen Saarbrücken Schluss.