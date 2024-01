Vereinsikone allgegenwärtig Bayern-Spiel im Zeichen des Gedenkens an Beckenbauer

Der Weltmeister-Kapitän von 1974 und -Teamchef von 1990 war am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Die Beisetzung fand am Freitag im engsten Familienkreis statt, am kommenden Freitag (15.00 Uhr/ARD) findet eine Trauerfeier für Beckenbauer in der Allianz Arena statt.