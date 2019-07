Wegen Sane-Aussagen : Bayern-Boss Rummenigge rüffelt Trainer Kovac

München Die optimistische Einschätzung von Niko Kovac über einen möglichen Wechsel von Leroy Sané gefällt Karl-Heinz Rummenigge nicht. Wasserstandsmeldungen zu der seit Monaten heiß diskutierten Personalie gibt es von ihm nicht. Dafür eine klare Erwartung.

Karl-Heinz Rummenigge hat Niko Kovac für seinen öffentlich bekundeten Optimismus in der heißen Personalie Leroy Sané gerügt. Nachdem sich der Trainer mit Blick auf einen möglichen Wechsel des Fußball-Nationalspielers zuversichtlich gezeigt hatte, forderte Vorstandschef Rummenigge am Dienstag Zurückhaltung mit öffentlichen Einschätzungen.

Kovac hatte im Vorfeld des Vorbereitungsturniers gesagt, dass er an einen Deal mit Sané und ManCity glaube. „Ich bin sehr zuversichtlich, davon gehe ich aus, dass wir ihn bekommen können“, sagte er am Sonntag dem ZDF.

Auf die Frage, wie Kovac zu der Einschätzung komme, erklärte sein Chef: „Das weiß ich nicht. Ich habe immer in den letzten Wochen gesagt, ich gebe keine Wasserstandsmeldung ab. Das werde ich heute auch nicht tun“, sagte Rummenigge. „Wir arbeiten an Transfers, und was am Ende da heraus kommt, werden wir abwarten müssen.“ Alle müssten Geduld haben, sagte der Vorstandschef.