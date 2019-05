Unternehmen bestätigt : Mega-Deal zwischen FC Bayern und BMW geplatzt

Die Eckfahne in der Allianz Arena. (Symbolfoto). Foto: dpa/Sven Hoppe

München BMW sollte Audi als Partner des FC Bayern München ablösen. Der Mega-Deal kommt nun doch nicht zustande. Ein Sprecher des Automobil-Konzerns bestätigte einen entsprechenden Medienbericht.

Die Verlobung zwischen dem FC Bayern München und BMW wird aufgelöst. Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zuerst berichtete, wird der Sponsorenvertrag, der spätestens ab 2025 in Kraft treten sollte, nicht zustande kommen. Ein Sprecher bestätigte am Samstag den Bericht. „Die Verhandlungen sind beendet, und wir werden nicht Sponsor des FC Bayern München“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Klub hatte in den Gesprächen in Aussicht gestellt, den bis 2025 laufenden Vertrag mit dem langjährigen Sponsorenpartner und Anteilseigner Audi vorzeitig auflösen zu können. Der Ingolstädter Automobilhersteller ist zugleich mit 8,33 Prozent an der FC Bayern München AG beteiligt - ebenso wie der Versicherungskonzern Allianz und der Sportartikelhersteller adidas. BMW hätte auch die Anteile von Audi übernommen.