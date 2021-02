Chaos-Anreise nach Katar : Bitte um Startfreigabe des Bayern-Flugs kam wenige Minuten zu spät

Berlin Der FC Bayern wollte am späten Freitagabend nach dem Sieg bei Hertha BSC direkt zur Klub-WM nach Katar fliegen. Doch das ging schief. Die Bitte um Startfreigabe für den Flug erfolgte zu spät, wie das zuständige Ministerium nun bestätigte.

Nach Angaben des Brandenburger Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung erfolgte die Bitte um Startfreigabe für den Flug des FC Bayern München nach Katar um 00.03 Uhr. Die Deutsche Flugsicherung habe in der Folge mit dem Blick auf die Nachtflugbeschränkungen am Flughafen BER die Startfreigabe nicht erteilt, hieß es in einem Statement am Samstag. Ab Mitternacht herrscht auf dem Flughafen der Hauptstadt ein fünfstündiges Flugverbot. Die Maschine des deutschen Fußball-Rekordmeisters war erst am Samstagmorgen mit mehreren Stunden Verspätung gestartet. Ausnahmen von der Nachtflugbeschränkung können von dem Ministerium erlaubt werden. Ein solcher, später in der Nacht gestellter Antrag auf die Befreiung vom Nachtflugverbot, habe nicht erteilt werden können, hieß es in der Mitteilung vom Samstag.