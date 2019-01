FC Bayern im Umbruch: Pavard ist lange nicht genug

Doha Der FC Bayern München hat Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart verpflichtet, doch das soll nicht der einzige Transfer für die neue Saison bleiben. Der große Umbruch ist in vollem Gange.

Hasan Salihamidzic war tatsächlich "on fire", wie sein Chef Karl-Heinz Rummenigge neulich behauptete. Einen Tag vor der Rückreise des FC Bayern aus dem Trainingslager in Doha zeichnete der Sportdirektor das Bild einer Mannschaft, wie er sie sich ab dem 1. Juli offensichtlich vorstellt. Der Transfer von Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart für 35 Millionen Euro Ablöse ist schon fix, Callum Hudson-Odoi soll auf jeden Fall dazukommen, gerne auch Lucas Hernandez - und Timo Werner. "Wir lassen unsere Augen offen", erwähnte Salihamidzic vielsagend.

Der große Umbruch beim deutschen Rekordmeister ist damit in vollem Gange. Nach Winter-Neuzugang Alphonso Davies (18) ist Frankreichs Weltmeister Pavard (22) der erste, der am 1. Juli zum deutschen Fußball-Rekordmeister kommt. "Wir sind sehr froh und stolz, dass wir einen solchen Spieler gewinnen konnten", sagte Salihamidzic. Pavard, dessen Vertrag beim VfB bis 2021 lief, hat eine Ausstiegsklausel, in München erhält er einen Vertrag bis 2024.

Pavard kuriert derzeit einen Muskelbündelriss aus und fehlt dem VfB wahrscheinlich auch noch beim Rückrundenauftakt am 19. Januar gegen Mainz 05. Er ist zugleich der erste Dominostein, der beim Umbau der Münchner gefallen ist: Er kann Innenverteidiger spielen - bei der WM in Russland war er Rechtsverteidiger. In München wird er also eine Alternative sein zu Jerome Boateng (30) und Mats Hummels (30) sowie für Joshua Kimmich (23), der damit endgültig auf die Sechs rücken könnte.