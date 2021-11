Nach Corona-Befund bei Süle : Auch Bayern-Angreifer Choupo-Moting muss in Quarantäne

München Der positive Corona-Test von Niklas Süle zieht weitere Kreise: Auch Eric Maxim Choupo-Moting muss sich in Quarantäne begeben. Der Angreifer ist bereits der fünfte Bayern-Profi, der sich isolieren muss.

Nach dem positiven Corona-Test von Nationalspieler und Bayern-Profi Niklas Süle befindet sich in Eric Maxim Choupo-Moting der vierte Bayern-Profi in Quarantäne. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstagnachmittag mit. Zuvor waren bereits Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Serge Gnabry von der Nationalmannschaft abgereist. „Sie hatten Kontakt zu Süle“, hieß es. Süle selbst sei in häuslicher Isolation.