In der zwölften Minute ausgewechselt : Bayern-Abwehrchef Süle wohl schwer verletzt

In der zwölften Minute ausgewechselt

Augsburg Titelverteidiger Bayern München muss womöglich länger auf Abwehrchef Niklas Süle verzichten. Laut Trainer Niko Kovac hat sich der Nationalspieler wohl schwer verletzt. Er musste bereits nach 12 Minuten ausgewechselt werden.

Bayern Münchens Abwehrchef Niklas Süle hat im Bundesligaspiel beim FC Augsburg (2:2) wohl eine ernsthafte Verletzung erlitten. Der Nationalspieler musste bereits in der zwölften Minute ausgewechselt werden, nachdem er bei einem Laufduell mit Augsburgs Florian Niederlechner ohne ersichtliche Gegnereinwirkung zu Boden gegangen war und sich sofort an das linke Knie fasste.

"Es sieht danach aus, dass er schwer verletzt ist", sagte Trainer Niko Kovac, der angesichts des späten Ausgleichstreffers und Süles Pech "doppelt tieftraurig" war. Eine konkrete Diagnose gab es noch nicht. "Was ich gehört habe ist, dass das Kreuzband beschädigt ist. Wir müssen jetzt schauen, ob noch andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen worden", sagte Kovac.

Eine schwere Verletzung im linken Knie hat Süle bereits hinter sich. In der Saison 2014/15 erlitt der damals 19-Jährige noch als Profi der TSG Hoffenheim einen Kreuzbandriss. In der laufenden Saison stand Süle bisher bei jedem Bayern-Pflichtspiel in der Startformation.