Arjen Robben hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert

München Arjen Robben (34) hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister Bayern München wie angekündigt um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Damit wird er im Sommer in seine zehnte Saison in München gehen.

Der Niederländer war im August 2009 von Real Madrid nach München gekommen, in diesem Jahr feierte er seinen siebten Titel in der Bundesliga. Am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) hat er gegen Eintracht Frankfurt die Chance auf seinen fünften Erfolg im DFB-Pokal. Auch wenn er wegen Adduktorenproblemen wohl nicht im Kader stehen wird.