Nach 1:2 gegen Augsburg : Nagelsmann „das erste Mal als Bayern-Trainer richtig sauer“

Augsburg Diese Derby-Niederlage trifft die Bayern gänzlich unvorbereitet. Die Wochenendstimmung ist dahin. Trainer Nagelsmann ärgert vor allem eine Dauer-Baustelle. Das Thema Kimmich ist ihm als Ausrede „zu einfach“.

"Es ist ein bitterer Rückschlag in unserem Selbstverständnis. Wir waren in der ein oder anderen Szene zu nachlässig. Wir hatten nicht die Griffigkeit", kritisierte Thomas Müller den Auftritt des Rekordmeisters.

"Das war sehr enttäuschend. Wir müssen gegen so eine Mannschaft gewinnen. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht da", schimpfte Kapitän Manuel Neuer bei DAZN. Er nahm allerdings die Offensive in die Pflicht. "Was mir Sorge macht, dass wir zu wenig Torchancen hatten. Wir müssen mehr Mut haben."