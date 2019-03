Investitionen zwischen 200 und 300 Millionen Euro : Die Bayern gehen auf große Einkaufstour

Karl-Heinz Rummenigge (l), Vorstandsvorsitzender von Bayern, und Uli Hoeneß, Bayern-Präsident, stehen im Stadion. Foto: dpa/Swen Pförtner

München Zwischen 200 und 300 Millionen Euro will der FC Bayern München im Sommer in die Mannschaft investieren. 115 Millionen hat er schon ausgegeben: für die Franzosen Hernández und Pavard. Das Team wird sich verändern.

Uli Hoeneß legte ein zufrieden-triumphierendes Uli-Hoeneß-Lächeln auf, lehnte sich in seinem Sessel zurück und sprach froh in die „Doppelpass“-Runde am Münchner Flughafen: „Wenn Sie wüssten, was wir schon alles sicher haben für die kommende Saison.“ Inzwischen weiß die Welt ein bisschen mehr. Es steht fest, dass die beiden französischen Weltmeister Benjamin Pavard (22/VfB Stuttgart) und Lucas Hernández (23/Atlético Madrid) zur neuen Saison Spieler des FC Bayern München sein werden. Sie sind Teil des „größten Investitionsprogramms, das der FC Bayern je hatte“, wie Präsident Hoeneß ohne falsche Bescheidenheit bei einer Finanzmakler-Messe in der bayerischen Landeshauptstadt versicherte.

115 Millionen Euro (80 für Hernández) dieses monumentalen Programms sind bereits ausgegeben. Wie viele Millionen vom legendären Festgeldkonto noch abgezogen werden, ist nicht bekannt. Die Schätzungen reichen von 200 bis 300 Millionen Euro, die der FC Bayern bis zum Start der Spielzeit 2019/20 locker gemacht haben wird.

Die Mannschaft hat er bereits mit Hernández und Pavard tüchtig verändert. Im Trainersprech der an Hochschulen gebildeten modernen Fußballlehrer sind die beiden Franzosen „polyvalente“ Fußballer. Sie können mehr als eine Position in der Verteidigung bekleiden – innen und außen. Damit bekommen die Innenverteidiger Jerome Boateng, Mats Hummels und Niklas Süle ebenso Konkurrenz wie die Außenverteidiger David Alaba, Joshua Kimmich und Rafinha.

Kimmich könnte alsbald die Versetzung ins zentrale Mittelfeld blühen, wie sie in der Nationalmannschaft schon vollzogen ist. Innen droht dem Weltmeister Boateng das garstige Schicksal, das ihn bereits in der DFB-Auswahl ereilte. Auch weil der Weltmeister von 2014 weder zu den Niedriglohn-Empfängern noch zu den weniger verletzungsanfälligen Athleten gehört, steht er spätestens seit der Hernández-Verpflichtung auf der Verkaufsliste.

Die Einkaufsliste ist allerdings noch gar nicht bis zum Ende bearbeitet. Die Bayern haben beispielsweise nicht einmal für sich selbst die Frage beantwortet, ob sie den offensiven Mittelfeldspieler James Rodriguez (bislang von Real ausgeliehen) für die festgeschriebenen 42 Millionen Euro verpflichten werden. Trainer Niko Kovac ist nicht der größte Fan des Kolumbianers. Und Hoeneß hat erklärt, „dass der Trainer uns sagen muss, was er will“.

Für die James-Position kommt der deutsche Nationalspieler Kai Havertz (19) in Frage. Dessen Klub Bayer Leverkusen ruft vorsichtshalber bereits Transfersummen um die 100 Millionen Euro auf – ein marktgerechter Wert in einem offenkundig explodierenden Geschäft.

Zur Transfer-Großbaustelle sollte auch die Abteilung Angriff werden. Die Zeiten der weltberühmten Flügelzange Franck Ribéry und Arjen Robben sind vorbei. Die beiden 35-jährigen Altmeister werden im Sommer in allen gebührenden Ehren verabschiedet. Und da wären es dann auf den Außenpositionen wieder nur zwei – Kingsley Coman und Serge Gnabry. Das sind dann zwei zu wenig, wenn die Belastungen der Saison den Ansprüchen des Rekordmeisters entsprechen und sich auf drei Wettbewerbe verteilen. Ein frühes Ausscheiden aus der Champions League wie in diesem Jahr, als im Achtelfinale der FC Liverpool Endstation war, ist im Plan der Münchner nicht vorgesehen. Deshalb müssen talentierte und möglichst bereits in internationalen Höhen konkurrenzfähige Zweitbesetzungen her.

Es ist kein Geheimnis, dass der Leipziger Nationalstürmer Timo Werner (23) ebenso auf dem Zettel der Bayern steht wie der englische Auswahlspieler Callum Hudson-Odoi (18). Werner wird nach wie vor heftig von seinem augenblicklichen Arbeitgeber umgarnt, dessen Trainer-Manager Ralf Rangnick den Stürmer wahrscheinlich täglich an die Vorzüge des Klubs erinnert. „Hier weiß er, was er hat“, sagte Rangnick. Was er nicht sagte und was doch jeder hört: „Bei den Bayern müsste er sich hinten anstellen.“ Hudson-Odois Klub Chelsea hat nicht zuletzt bei den beiden zurückliegenden Länderspielen die besondere Klasse seines jungen Spielers gesehen. Dem Verein ist darüber hinaus wegen verschiedener Vergehen auf dem Transfermarkt von der Fifa eine Einkaufssperre für den Sommer auferlegt worden. Da behält man doch lieber, was man schon hat, ehe das Aufgebot durch einen Wechsel verknappt wird.

Und wenn es denn einen Wechsel von Hudson-Odoi geben soll, sind die Bayern nicht mehr allein. Zuletzt sprach der Spieler mit dem FC Liverpool. Im Fall Jann-Fiete Arp (19) waren die Bayern wohl der vorläufig letzte Gesprächspartner – jedenfalls, wenn es um Transfer-Verhandlungen geht. Der Stürmer des Zweitlgisten Hamburger SV wird auf jeden Fall nach München gehen. Noch steht aber nicht fest, ob er in diesem oder erst im nächsten Sommer wechselt.

Ebenso wenig steht fest, ob Arp, der mit 17 Jahren als Versprechung auf eine Mega-Karriere im Weltfußball galt, rechtzeitig aus dem kleinen Loch krabbeln kann, in das er mittlerweile geraten ist. Er soll ja der Mann hinter Mittelstürmer Robert Lewandowski (30) werden. Der Pole pausiert zwar erst dann bereitwillig, wenn ihn ein Gipsfuß am Laufen hindert, aber es wäre unverantwortlich, ohne einen Mittelstürmer B ins Rennen zu gehen. Dieses Risiko sind die Münchner in dieser Saison eingegangen, als sie Sandro Wagner im Winter zu Tinanjin Teda ziehen ließen. Und sie haben sich sehr bemüht, Gnabry und den ewigen Thomas Müller als Zweitbesetzung für Lewandowski zu preisen.

