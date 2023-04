Vor Rückspiel gegen Man City Kahn übt Druck auf Bayern-Spieler aus

Vorstandschef Oliver Kahn hat angesichts der jüngsten Rückschläge im Titelkampf den Druck auf die Stars von Bayern München erhöht. „Wir haben über 20 Nationalspieler in unserem Kader, an der sportlichen Qualität liegt es sicher nicht“, sagte Kahn der Sport Bild und schlug regelrecht Alarm. „Zuletzt war zu wenig Wille, zu wenig Bereitschaft zu erkennen. Inkonstanz ist unsere Konstanz, das kann nicht der Anspruch dieser Mannschaft sein“, schimpfte der 53-Jährige und forderte: „Jeder muss wissen, um was es in der entscheidenden Phase der Saison geht: zu zeigen, wer der FC Bayern ist.“