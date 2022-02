Rummenigge und Hoeneß : Darum sind Bayerns Pensionäre so gefährlich für den Klub

München Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sind im Ruhestand. Ihre Meinung sagen die ehemaligen Münchner Funktionäre trotzdem gern. Zu gern. Das birgt konkrete Probleme für ihre Nachfolger in der Schaltzentrale des Rekordmeisters.

Das Leben als Pensionär ist auch nicht so einfach. Der vorläufig letzte Zeitzeuge für die Wahrheit dieses Satzes ist Karl-Heinz Rummenigge (66). 20 Jahre war er Vorstandsvorsitzender von Bayern München und durfte sich in dieser Eigenschaft jede Woche im Wettkampf um die Deutungshoheit im Fußball hervortun. Und plötzlich soll das vorbei sein? Golf spielen und die Uhrensammlung pflegen? Den Lodenmantel bürsten? Urlaub von der Öffentlichkeit?

Das liegt den Alphatieren in diesem Geschäft nicht. Da helfen nicht einmal die schönsten Vorsätze. „Wenn man loslässt, dann muss man loslassen“, hat Rummenigge gesagt. Und: „Da soll man nicht mehr den Fuß in der Tür halten.“ Trotzdem ereilen ihn selbst vor der Tür regelmäßig Anfälle von Sprechzwang zu den innerbetrieblichen Vorgängen im größten deutschen Fußball-Unternehmen – auch weil er natürlich immer noch gern befragt wird.

Rummenigge nimmt die Gelegenheiten dankbar war. Zum Beispiel im Fall Niklas Süle . Der Nationalverteidiger hat erfolglos mit dem Klub um eine Verlängerung seines Vertrags gefeilscht. Die Bayern waren nicht bereit, Süles Vorstellungen von einer angemessenen Gehaltserhöhung zu teilen. Deshalb wird er im Sommer ablösefrei zum BVB wechseln. So weit, so üblich im Geschäft. Das vermeintlich abschließende Wort sprach Rummenigges Nachfolger im Amt, der ehemalige Torwart-Titan Oliver Kahn (52): „Wir haben sehr viele Gespräche geführt mit Niklas Süle und seinem Berater. Wir haben den Spieler verstanden, aber umgekehrt ist das auch wichtig. Es gibt bestimmte Begrenzungen.“

In der aktiven Vereinsführung wird die Diskussion sicher nicht begeistert verfolgt. Schließlich beweist sie doch nur, welches Konfliktpotenzial die Meinungsfreude und das Geltungsbedürfnis von Fußball-Pensionären für den Klub bereithalten. Rummenigge ist ja nicht die einzige frühere Führungskraft, die ihre Ansicht vom Wesen der Dinge bereitwillig ausbreitet. Das große Vorbild aller Interpreten der Vereinspolitik ist der Mann, den sie wegen seiner überragenden fußballerischen Fähigkeiten den Kaiser nannten. Franz Beckenbauers (76) charmante Dribblings durchs Dickicht der möglichen Sichtweisen sind legendär und waren beinahe so unterhaltsam wie seine Taten als Deutschlands bester Fußballer. Beckenbauer brachte es fertig, seine Einschätzungen in erstaunlich kurzen Abständen zu korrigieren. Er handelte nach der Maxime des Altkanzlers Konrad Adenauer , den bekanntlich das eigene Geschwätz von gestern auch nicht störte. Und er urteilte über sportliche und sportpolitische Vorstellungen seiner Bayern im Nebenjob als Kritiker im Fernsehen mit Hingabe. Er hat sich allerdings aus gesundheitlichen Gründen beinahe unsichtbar gemacht.

Das kann von Uli Hoeneß (70) keiner behaupten. Der Autor der Münchner Erfolgsgeschichte, längst zu Recht wie Beckenbauer Ehrenpräsident, lässt sich ebenfalls nicht lumpen. Er wählt seine Auftritte vielleicht nur ein bisschen klüger aus als Rummenigge. Aber auch ihm liegt die Tagespolitik noch immer sehr am Herzen. Zum Abschluss der Verhandlungen mit dem Spieler Süle hat er sich nicht so freimütig zu Wort gemeldet wie Rummenigge. Die ersten Gesprächsrunden hat Hoeneß dennoch gern flankiert. Süle liege ein Angebot vor, erklärte der Ehrenpräsident im Januar, „das Angebot muss er annehmen“. Ob Kahn und seine Mitarbeiter über so viel Beistand glücklich waren? Wahrscheinlich nicht. Sich einen glücklichen Kahn vorzustellen, ist ohnehin nicht so leicht. Das ist jedoch eine andere Geschichte.