23. April 2022: Am 31. Spieltag der Saison 2021/2022 besiegte der FC Bayern den BVB mit 3:1 und fuhr damit die zehnte Meisterschaft in Folge ein. Serge Gnabry und Robert Lewandowski hatten den Rekordmeister in der ersten Hälfte in Führung gebracht. Die Dortmunder kamen durch einen Elfmeter von Emre Can wieder heran. Für die Entscheidung sorgte Jamal Musiala.