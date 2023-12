Werkself bleibt ungeschlagen Alonsos Ansage löst Bayers Handbremse

Glück und freilich das Können des Schlussmanns. Auch der 34-Jährige nennt Alonsos Ansage in der Halbzeit als einen der Gründe, warum es in den zweiten 45 Minuten viel besser lief. „Wir haben in der Kabine ein paar Sachen besprochen, danach wurde es besser. Natürlich wollten wir unbesiegt bleiben“, betonte Hradecky. „Das ist uns mit einer besseren Leistung nach der Pause gelungen. Alles in allem müssen wir mit dem Punkt leben.“