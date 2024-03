Absage an Liverpool und München Xabi Alonso bleibt sich und Leverkusen treu

„Es war bis jetzt eine Saison mit vielen Spekulation um meine Zukunft“, sagte Alonso. „Wir hatten sehr viele Spiele, waren immer beschäftigt und fokussiert.“ In der Länderspielpause habe er endlich ein bisschen Zeit gehabt, seine Situation zu reflektieren und einen Entschluss zu fassen. Dabei hat er auch auf seinen Instinkt gehört. „Es muss sich für mich anfühlen, als würden Entscheidungen auf natürliche Weise entstehen – und ich fühle, dass Leverkusen genau der richtige Ort ist, um mich als junger Coach zu entwickeln.“ Der 42-Jährige dankte dem Management, allen voran Sportgeschäftsführer Simon Rolfes und Klubchef Fernando Carro, seinem Trainerstab und den Fans. „Sie waren in der vergangenen Saison auch in schwierigen Zeiten an unserer Seite und nun haben sie alle Gründe, von einer großartigen Saison zu träumen. Dafür tun wir alles.“