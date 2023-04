Zoff um Derby-Verlegung Wie Bayer auf die Kritik aus Köln reagiert

Es gehört zur Derby-Folklore, dass ein paar verbale Giftpfeile über den Rhein fliegen. Das ist auch vor der 70. Auflage des Duells Leverkusen gegen Köln so. Dieses Mal geht es um die kurzfristige Verlegung des Spieltermins. Anstatt am Sonntag treffen die beiden Erzrivalen bereits am kommenden Freitag (20.30 Uhr) aufeinander. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die von Bayer gewünschte Verlegung des Spieltermins genehmigt, damit vor dem Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom am 11. Mai mehr Zeit zur Vorbereitung bleibt.