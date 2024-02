Einfach besser Wie Bayer die Bayern entzauberte

Zum einen sind auch in der Höhe verdiente 3:0-Siege gegen den Rekordmeister per se eine Rarität im deutschen Fußball, zum anderen war es wettbewerbsübergreifend das 31. Spiel ohne Niederlage für die Werkself in dieser Saison – bei 27 Siegen. Der Vorsprung des Tabellenführers auf den Verfolger aus München ist auf fünf Punkte angewachsen. Umso erstaunlicher ist die Energieleistung mit Blick auf die vergangene Woche, in der sich Bayer im Viertelfinale des Pokals gegen Stuttgart durchsetzte. Nach relativ einseitigen 90 Minuten gegen die Bayern ist klar: Der VfB hat Alonsos Mannschaft um einiges mehr abverlangt als das Team von Thomas Tuchel, der vor der Partie betonte, dass seine Mannschaft in Leverkusen „die Karten auf den Tisch legen" müsse. Nun ist klar: Ein besonders gutes Blatt hatte der Dauermeister nicht.