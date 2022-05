Rudi Völlers Idee, den in der Saison zuvor bei den Bayern als Retter im Kampf um die Königsklasse verpflichteten Jupp Heynckes als Nachfolger von Bruno Labbadia zu verpflichten, erwies sich als Glücksgriff für den Werksklub. Mit dem erfahrenen Trainer an der Seitenline blieb Bayer 04 in der Saison 2009/2010 zum Start 24 Spiele in Serie ohne Niederlage – ein Rekord. Im Jahr darauf gewann Leverkusen die Vizemeisterschaft und feierte die erste Champions-League-Teilnahme nach sieben Jahren Abstinenz. Völler hätte gerne mit Heynckes verlängert, der entschied sich aber dagegen, heuerte wenig später wieder in München an und machte sich beim Rekordmeister mit dem Gewinn des Triples 2013 unsterblich.