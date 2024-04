Werkself nicht mehr einzuholen Reaktionen zum Meistertitel von Bayer Leverkusen

Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath: „Ein Traum ist wahr geworden. Ich bin so stolz und es rührt mich sehr, dass unsere Stadt, meine Heimatstadt, diesen Moment erleben und feiern kann darf. Heute, das ist vor allem ein Geschenk an die Fans. An die, die seit Jahrzehnten ihre Mannschaft in guten und in schlechten Zeiten anfeuern, die immer da sind und ihrem Verein die Treue halten. Die mit helfender Hand beiseite stehen, wenn im Stadion um Punkte und Siege gespielt wird. Viele Fans und die Stadt warten seit mehr als 30 Jahren auf diesen Moment. Sie wagten kaum zu glauben, dass die Meisterschale jemals nach Leverkusen kommt. Nun ist es geschehen und der Damm ist gebrochen. Die Werkself, Bayer 04 Leverkusen, eure Leidenschaft für das Spiel, der großartige Teamgeist hat Leverkusen mit einer Welle der Euphorie überschwemmt. Seit heute die Stadt eine andere. Wir Leverkusenerinnen und Leverkusener wissen, warum wir unsere Stadt lieben, jetzt haben wir der ganzen Welt gezeigt, wie lebenswert, vielfältig und bunt unsere Stadt am Rhein ist. Doch noch liegen wichtige Spiele vor dem Team von Xabi Alonso und unserem Verein Bayer 04 Leverkusen. Die Titel von UEFA Europa League und DFB Pokal sind zum Greifen nah. Ganz Leverkusen drückt weiter feste die Daumen und fiebert mit Schwarz-Rot. Egal wie, am Ende der Saison werden wir gebührend feiern. Der Ehrenplatz in Leverkusen ist unseren Champions und dem Verein sicher. Den in unseren Herzen habt ihr schon lange.“