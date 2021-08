Nach sieben Jahren : Wendell verlässt Bayer 04 Leverkusen und wechselt nach Porto

Leverkusen Der Brasilianer Wendell verlässt Bayer Leverkusen mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem FC Porto an. Das gab der Klub am Donnerstagabend bekannt.

Bayer Leverkusen muss künftig ohne Linksverteidiger Wendell auskommen. Am Donnerstagabend verkündete die Werkself, dass der Brasilianer zum FC Porto wechseln wird. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs stillschweigen. Sein Vertrag in Leverkusen hätte noch bis zum kommenden Sommer Gültigkeit besessen.

Diese will er nun beim FC Porto finden. In der vergangenen Saison wurde der Klub aus Portugal Zweiter in der Liga und qualifizierte sich somit für die Champions-League-Gruppenphase. In der laufenden Saison liegt Porto nach zwei Spieltagen auf dem vierten Rang - gewann aber beide Partien.