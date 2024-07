Spielplan steht Was der Start in die Bundesliga für Bayer Leverkusen bedeutet

In der BayArena geht es am Samstag, 17. August, um den ersten Titel der neuen Saison. Ab 20.30 Uhr empfängt der Doublegewinner den Vizemeister zum Duell um den Supercup. Eine Woche später startet die Werkself mit einem rheinischen Duell in die Bundesliga. Wie in der vergangenen Spielzeit wartet ein knackiges Auftaktprogramm auf Trainer Xabi Alonso und seine Mannschaft. Ein Blick auf die ersten fünf Partien.



Borussia Mönchengladbach Bayer tritt zum Auftakt beim rheinischen Rivalen an, der die vergangene Saison mit 34 Punkten auf Platz 14 abschloss (56:67 Tore). Im Januar mauerten sich die „Fohlen“ zu einem 0:0 in Leverkusen, dafür ging der Vergleich in der Hinrunde klar an den späteren Meister: 3:0 hieß es am zweiten Spieltag. „Natürlich hätten wir die Bundesliga-Saison als Deutscher Meister lieber mit einem Heimspiel eröffnet“, sagt Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. „So oder so ist es aber ein hochattraktives rheinisches Duell mit großer Geschichte. Wir freuen uns darauf, dass wir mit unseren fantastischen Auswärtsfans im Rücken nun die Herausforderung annehmen können. Wir werden dorthin fahren, um zu gewinnen.“