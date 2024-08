Testspiel in London Was Bayer und den FC Arsenal verbindet

Wiedersehen mit Havertz Für keinen anderen deutschen Fußballer wurde je eine höhere Ablöse gezahlt als für Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler wechselte 2020 von seinem Ausbildungsklub in Leverkusen für mehr als 80 Millionen Euro in die Premier League zum FC Chelsea. Bei den „Blues“ sicherte er sich durch seinen Siegtreffer im Champions-League-Finale 2021 gegen Manchester City schnell einen Platz in den Geschichtsbüchern. 2023 wechselte er dann innerhalb der Hauptstadt zum FC Arsenal, der wiederum 75 Millionen Euro für den Offensivspieler zahlte. Für Bayer schoss Havertz in 150 Einsätzen 46 Tore und bereitete weitere 31 vor. Seine letzte Partie für Leverkusen war das verlorene Pokalfinale 2020 in Berlin gegen die Bayern (2:4). Zum ersten Mal trifft der heute 25-Jährige nun auf seine ehemaligen Leverkusener Teamkollegen Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Florian Wirtz und Edmond Tapsoba.