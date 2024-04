Ansage von Klubchef Fernando Carro Wann Bayer 04 bei Florian Wirtz schwach werden könnte

Das ist sie also, die Summe, die den Werksklub schwach werden lassen könnte. Für die anstehende Transferperiode im Sommer ist ein Abgang des hochbegabten Spielgestalters kein Thema, aber nach der nächsten Saison könnte sich Wirtz, dessen Vertrag bis 2027 läuft, bereit für den nächsten Schritt fühlen und einen Wechsel anstreben. Es kommen allerdings nur eine Handvoll Klubs in Frage, die einen Transfer dieser Größenordnung realisieren können und wollen. An Interessenten dürfte es dennoch nicht mangeln, wenn es so weit ist.